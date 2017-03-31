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Курган

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Публикации за 31.03.17

Власти Кургана будут тратить по 100 рублей в день на питание школьников-инвалидов

Власти Кургана будут тратить по 100 рублей в день на питание школьников-инвалидов

Депутаты Курганской городской думы приняли решение о продлении с 1 апреля по 31 мая текущего года льготы по предоставлению школьникам с ограниченными возможностями бесплатного двухразового питания. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

Как пояснил директор департамента соцполитики Игорь Постовалов, эта льгота распространяется на всех детей с ОВЗ, обучающихся в 1-11-х классах. Каждый день за счет городского бюджета на одного такого ученика будет выделяться 100 рублей.

Кроме того, в дни проведения Единого госэкзамена бесплатным горячим питанием будут обеспечены и ученики 9 и 11 классов. Горячие обеды девятиклассникам, сдающим ОГЭ, будут предоставляться 30 мая и 6 июня. Питание выпускников одиннадцатых классов будет осуществляться в дни ЕГЭ – 31 мая, 2 и 9 июня. Из городского бюджета на каждого обучающегося на эти цели будет выделено 50 рублей в день.

Курган, Марина Шашкова

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