В Кургане появится Крымский переулок

Публикации за 31.03.17

На карте Кургана появятся новые улицы. В частности, в скором времени в микрорайоне Левашово появится Крымский переулок. Такое решение приняли депутаты городской думы на очередном заседании парламента.

Отметим, что «географически» переулок Крымский расположится удачно. В Левашово уже есть Ялтинская, Керченская, Симферопольская, Бахчисарайская, Артековская, Морская и Приморская улицы.

Еще одна новая улица появится в микрорайоне Черемухово. Жители смогут прогуливаться по улице Туманной.

Кроме того, в микрорайоне Увал появится улица Владимира Тостановского. И это символично: здесь расположен Курганский пограничный институт ФСБ России – в прошлом Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, у истоков которого стоял Владимир Гаврилович. С ходатайством об увековечивании памяти Владимира Тостановского в комиссию по историческому наследию обратились администрация, педагогический коллектив, Совет кадет и Совет старшеклассников школы № 23 города Кургана. Инициативу также поддержали городской Совет ветеранов, Совет ветеранов КВВПАУ и Общественная молодежная палата при Курганской областной Думе. Предложение было одобрено членами комиссии по историческому наследию, после чего вынесено на рассмотрение депутатов.

Курган, Марина Шашкова

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