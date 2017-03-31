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Курган

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Публикации за 31.03.17

В Зауралье пришли первые средства на оказание помощи аграриям

В Зауралье пришли первые средства на оказание помощи аграриям

На счета ряда аграриев Курганской области поступили федеральные средства первой части несвязанной поддержки на гектар запланированной посевной площади. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

В общей сложности, отмечает источник, финансовую поддержку получат 296 сельхозтоваропроизводителей. Не исключено, что их число возрастет (в случае если они до 1 апреля погасят все задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам).

По информации регионального кабмина, общая сумма, предусмотренная на субсидирование части затрат аграриев при проведении посевной кампании, составляет около 261 миллиона рублей. Предполагается, что эти деньги пойдут на закупку горюче-смазочных материалов, элитных семян, удобрений, средств защиты растений.

Курган, Марина Шашкова

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