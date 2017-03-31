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Курган

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Публикации за 31.03.17

«Отмазок» больше нет. В Введенском построили сливную канализацию

«Отмазок» больше нет. В Введенском построили сливную канализацию

Долги годы на территории Введенского сельсовета Кетовского района Зауралья отходы из септиков сливали, куда попало: в лес или поле. Причиной тому было отсутствие в районе официальных объектов для сброса неочищенных сточных вод.

Как отмечают в пресс-службе департамента природных ресурсов, теперь проблема решена. Совместными усилиями ведомства, администраций Кетовского района и Введенского сельского совета, инвестора в районе ЗАО «Агрофирма Боровская» построена сливная канализационная станция.

Источник добавляет, что 20 марта она была введена в эксплуатацию, организован дополнительный сброс сточных вод в существующую канализационную сеть ЗАО «Агрофирма Боровская» с последующей их перекачкой по магистральному трубопроводу на очистные сооружения АО «Водный союз». Пропускная техническая способность магистральных сетей АО «Водный союз» для приема стоков новой сливной станции составляет 600 кубических метров в день. Работает она ежедневно.

Администрации Кетовского района и Введенского сельского совета проинформировали всех перевозчиков жидких коммунальных отходов о запуске нового официального объекта размещения сточных вод. Теперь лица, предоставляющие услуги по сбору, транспортировке жидких отходов, на законном основании могут осуществлять их сброс в канализационный коллектор.

Курган, Марина Шашкова

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