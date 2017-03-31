В Зауралье стартует «охотничья» жеребьевка

Публикации за 31.03.17

С 3 по 5 апреля в Зауралье будут проводиться жеребьевки для распределения разрешений между физическими лицами на добычу боровой и водоплавающей дичи в весенний период охоты 2017 года. Об этом сообщают в департаменте природных ресурсов региона.

В проведении жеребьевок могут принять участие все желающие. Ознакомиться со всеми официальными документами можно на сайте департамента природы.

Добавим, что жеребьевки состоятся по адресу: г. Курган, ул. Володарского, д. 65, стр. 1, зал совещаний департамента агропромышленного комплекса.

Курган, Марина Шашкова

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