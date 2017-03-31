За две недели в Зауралье выявлено 69 наркопреступлений

Публикации за 31.03.17

В Кургане полицейские подвели итоги традиционной акции «Сообщи, где торгуют смертью». Она проходила на территории города в течение двух недель. Цель – выявление, пресечение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Как отмечают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, антинаркотическая акция проводилась совместно с органами местного самоуправления, отделами образования, здравоохранения, институтами гражданского общества.

По итогам акции на территории города выявлено 69 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из незаконного оборота изъято более четырехсот граммов различных наркотических средств, составлено 18 протоколов об административном правонарушении.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 31.03.17

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