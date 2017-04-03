В Кургане в ДТП с маршрутным автобусом погиб человек

Публикации за 03.04.17

Накануне утром, около 07-00 по местному времени, в районе кинотеатра «Мир» в Кургане произошла авария с участием маршрутного автобуса. Есть жертва и пострадавшие.

По данным регионального УГИБДД, предварительно установлено, что 24-летний водитель «девяносто девятой» на перекрестке улиц Гагарина и Гайдара проехал на красный свет и столкнулся с маршрутным автобусом «ПАЗ», который двигался со стороны Пугачева по улице Гагарина. От сильнейшего удара автобус перевернулся на бок.

В результате аварии пассажир легковушки, 25-летний молодой человек, скончался. На месте. Водитель ВАЗа доставлен во вторую городскую больницу.

Кроме того, пострадали пять пассажиров автобуса. Они получили незначительные травмы, помощь оказана на месте.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: пресс-служба УМВД России по Курганской области

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 31.03.17

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