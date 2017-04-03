Курганец, разгуливавший по городу с боеприпасами, предстанет перед судом

Публикации за 03.04.17

В Курганской области в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Кургана, который обвиняется в незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, а также его основных частей и боеприпасов. Задержали 26-летнего мужчину на улице города.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе региональной прокуратуры, 9 февраля текущего года во время проведения оперативных мероприятий полицейские задержали курганца, у которого при себе оказались пистолет, магазин, восемь патронов, граната для игры в страйтбол, шапка с прорезями для глаз, перчатки и сим-карта оператора «МТС».

Молодой человек объяснял: оружие и патроны он нашел в заброшенном (недостроенном) здании ещё в феврале 2011 года. При этом, зная о том, что он не имеет официального разрешения на право хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, оружие в полицию не сдал, а присвоил себе.

Отметим, что в соответствии с действующим законодательством, максимальное наказание, предусмотренное за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до четырех лет.

Курган, Марина Шашкова

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