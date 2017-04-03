NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 03.04.17

В Зауралье за снижением смертности будет следить спецкомиссия

В Зауралье за снижением смертности будет следить спецкомиссия

На внеочередном заседании правительства Курганской области было принято решение о создании новой межведомственной комиссии. Задача организации – реализация мер, направленных на снижение смертности и формирование здорового образа жизни у населения.

По информации пресс-службы регионального кабмина, комиссия создается в целях обеспечения согласованности действий различных ведомств, отвечающих за эти направления, и повышение эффективности работы органов власти в решении этих задач.

Источник отмечает, что комиссия создается путем объединения двух коллегиальных органов, действовавших ранее.

Среди других задач, рассмотренных на внеочередном заседании, – внесение изменений в некоторые нормативные акты региона. В частности, принято решение о замене ежегодного областного конкурса для инвалидов «Преодоление» другим – «Один плюс один». Это мероприятие пройдет в рамках госпрограммы Зауралья «Доступная среда для инвалидов» на условиях софинансирования из федерального бюджета. Объясняется решение тем, что этим мероприятием будет охвачен более широкий круг участников из числа инвалидов и их здоровых сверстников.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 03.04.17

Курганец, разгуливавший по городу с боеприпасами, предстанет перед судом. / В Кургане в ДТП с маршрутным автобусом погиб человек. / Суд о покушении на Бориса Тимониченко. Онлайн-трансляция.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter