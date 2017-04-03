В Зауралье за снижением смертности будет следить спецкомиссия

Публикации за 03.04.17

На внеочередном заседании правительства Курганской области было принято решение о создании новой межведомственной комиссии. Задача организации – реализация мер, направленных на снижение смертности и формирование здорового образа жизни у населения.

По информации пресс-службы регионального кабмина, комиссия создается в целях обеспечения согласованности действий различных ведомств, отвечающих за эти направления, и повышение эффективности работы органов власти в решении этих задач.

Источник отмечает, что комиссия создается путем объединения двух коллегиальных органов, действовавших ранее.

Среди других задач, рассмотренных на внеочередном заседании, – внесение изменений в некоторые нормативные акты региона. В частности, принято решение о замене ежегодного областного конкурса для инвалидов «Преодоление» другим – «Один плюс один». Это мероприятие пройдет в рамках госпрограммы Зауралья «Доступная среда для инвалидов» на условиях софинансирования из федерального бюджета. Объясняется решение тем, что этим мероприятием будет охвачен более широкий круг участников из числа инвалидов и их здоровых сверстников.

Курган, Марина Шашкова

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