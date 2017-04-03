В Зауралье суд лишил прав водителя-алкоголика

Публикации за 03.04.17

Прокурор Шумихинского района Курганской области через суд добился лишения прав управления транспортным средством местного жителя, страдающего алкоголизмом. Нарушение закона было выявлено в ходе плановой проверки, проведенной надзорным ведомством.

Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, так, было установлено, что жители города Шумиха с 24 сентяброя 2013 года состоит на учете в районной больнице с диагнозом «Синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя». При этом с 2008 года он имеет право на управлением транспортными средствами категорий «А» и «В».

Учитывая, что по закону указанный диагноз является противопоказанию к водительской деятельности, прокурор обратился в суд с требованием прекратить действия права управления транспортными средствами у данного мужчины.

Решением Шумихинского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу водительское удостоверение будет сдано в ОГИБДД МО МВД России «Шумихинский».

Курган, Марина Шашкова

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