Безвозмездно, то есть даром. Курганцев приглашают посмотреть на метеорит

Публикации за 03.04.17

В преддверии Дня космонавтики, который в России отмечается 12 апреля, в Курганском областном краеведческом музее открылась выставка «Небесный странник». Проходит она в рамках цикла выставок одного экспоната.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе Управления культуры Курганской области, на выставке представлен лишь один экспонат. Это осколок метеорита, который упал в озеро возле села Чаши Каргапольского района в 1963 году.

Источник отмечает, что работать выставка будет до 14 апреля 2017 года. Вход свободный.

Фото пресс-службы Управления культуры Курганской области.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 03.04.17

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