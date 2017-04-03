NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 03.04.17

Зауральский следователь обвиняется в мошенничестве

Зауральский следователь обвиняется в мошенничестве

В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении следователи органов внутренних дел Частоозерского района, который обвиняется в мошенничестве, совершенном в значительном размере лицом с использованием служебного положения.

По информации пресс-службы СУ СКР региона, по данным следствия, осенью 2016 года следователь потребовал от отца обвиняемого, дело о ДТП в отношении которого находилось в его производстве, деньги для якобы решения с прокурором и судьей вопросов о незаключении молодого человека под стражу и смягчении приговора в дальнейшем. В общей сложности следователю было нужно 105 тысяч рублей.

Часть денег в два приема – 15 и 20 тысяч рублей – отцом обвиняемого были перечислены следователю на банковскую карту, ими полицейский распорядился по своему усмотрению.

На самом деле следователь никаких действий в интересах подозреваемого предпринимать не собирался, договоренности с сотрудниками прокуратуры и суда не имел.

После возбуждения уголовного дела по результатам служебной проверки следователь был уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям.

В настоящее время следствие завершено, обвинительное заключение по делу утверждено. В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 03.04.17

Безвозмездно, то есть даром. Курганцев приглашают посмотреть на метеорит. / В Зауралье суд лишил прав водителя-алкоголика. / В Зауралье за снижением смертности будет следить спецкомиссия.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter