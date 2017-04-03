Зауральский следователь обвиняется в мошенничестве

Публикации за 03.04.17

В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении следователи органов внутренних дел Частоозерского района, который обвиняется в мошенничестве, совершенном в значительном размере лицом с использованием служебного положения.

По информации пресс-службы СУ СКР региона, по данным следствия, осенью 2016 года следователь потребовал от отца обвиняемого, дело о ДТП в отношении которого находилось в его производстве, деньги для якобы решения с прокурором и судьей вопросов о незаключении молодого человека под стражу и смягчении приговора в дальнейшем. В общей сложности следователю было нужно 105 тысяч рублей.

Часть денег в два приема – 15 и 20 тысяч рублей – отцом обвиняемого были перечислены следователю на банковскую карту, ими полицейский распорядился по своему усмотрению.

На самом деле следователь никаких действий в интересах подозреваемого предпринимать не собирался, договоренности с сотрудниками прокуратуры и суда не имел.

После возбуждения уголовного дела по результатам служебной проверки следователь был уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям.

В настоящее время следствие завершено, обвинительное заключение по делу утверждено. В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд.

Курган, Марина Шашкова

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