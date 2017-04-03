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Курган

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Публикации за 03.04.17

Курганцы начали демонтировать незаконно возведенные гаражи

Курганцы начали демонтировать незаконно возведенные гаражи

В Общественной приемной администрации Кургана прошел тематический прием, посвященный вопросам сноса самовольных построек и незаконно установленных некапитальных строений. Прием вела завотделом муниципального земельного контроля Управления земельных ресурсов и строительства Департамента архитектуры города Вера Бабина.

Все вопросы, с которыми пришли заявители, касались самовольно установленных металлических гаражей в разных районах города. Например, обратились жители домов по улице Урицкого, где самострои мешают благоустроить территорию между домами и разместить детскую площадку. Теперь специалистам предстоит выяснить, на чьей территории находятся металлические гаражи. Если они установлены на муниципальной земле, то будут снесены. Если на придомовой – жителям придется обращаться в суд.

Работы по сносу самовольных построек в Кургане в самом разгаре. Уже снесены три гаража во дворе дома №77 по улице Володарского. В ближайшее время та же участь ожидает конструкции на Бульваре Солнечном, 6 и на Бурова-Петрова, 60. Как отмечают в пресс-службе муниципалитета, некоторые владельцы гаражей убирают самострои сами. Так, по улице Володарского в районе детского сада «Белочка» находилось 17 металлических гаражей. Пять из них демонтированы владельцами.

Добавим, что информация о сносе самовольно возведенных объектов в обязательном порядке размещается на официальном сайте администрации Кургана и публикуется в городской газете «Курган и курганцы». Срок сноса не может быть раньше указанного в публикациях.

Курган, Марина Шашкова

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