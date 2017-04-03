В Зауралье создадут фонд развития промышленности

Публикации за 03.04.17

Региональный фонд развития промышленности появится в Курганской области. Соответствующие изменения в закон о промышленной политике уже внесли члены правительства Зауралья.

Как пояснил первый замдиректора департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики области, такая структура создается впервые и будет софинансироваться из Федерального фонда поддержки промышленности.

Ожидается, что создание Фонда поможет промышленным предприятиям привлекать на реализацию проектов займы от 20 до 100 млн. рублей под 5% годовых сроком до 5 лет. В целом размеры фонда составят 130 млн. рублей (40 млн. рублей будет выделено из областного бюджета, отмечают в пресс-службе кабмина региона).

Источник добавляет, что это решение поможет в создании на территории Курганской области высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, новых рабочих мест, улучшить инвестиционный климат региона. Кроме того, ожидается и увеличение налоговых поступлений в бюджет области через финансовую поддержку субъектов деятельности в сфере промышленности за счет средств областного бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.

Курган, Марина Шашкова

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