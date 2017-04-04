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Курган

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Публикации за 04.04.17

Власти Кургана призывают управкомпании навести порядок на улицах

Власти Кургана призывают управкомпании навести порядок на улицах

Директор департамента ЖКХ администрации Кургана во время заседания штаба с управляющими организациями призвал представителей УК принять самое активное участие в общегородском субботнике и привести в порядок территории обслуживаемых ими многоквартирных домов. Месячник чистоты, напомнил он, проходит в городе с 1 по 30 апреля.

В соответствии с постановлением администрации, руководителям всех предприятий, организаций и учреждений города, а также жителям областного центра рекомендовано организовать работы по наведению порядка в своих микрорайонах, во дворах, на улицах и подведомственных территориях.

Управляющие компании особое внимание должны уделить благоустройству дворовых территорий и детских площадок. Бордюры и приствольные части деревьев необходимо побелить, контейнерные площадки привести в надлежащий вид. Весь собранный мусор должен быть в обязательном порядке вывезен на полигон ТБО.

К слову, с 20 по 22 апреля Шуховский полигон будет бесплатно принимать собранный с субботников мусор. Для этого управляющей организации необходимо предварительно оформить заявку в Административно-технической инспекции.

Курган, Марина Шашкова

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