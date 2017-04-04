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Курган

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Публикации за 04.04.17

В Зауралье автоугонщика выдали следы на снегу

В Зауралье автоугонщика выдали следы на снегу

В городе Щучье Курганской области сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в угоне автомобиля. Найти его помогли оставленные на снегу следы.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе УМВД России по Курганской области, 30 марта в полицию поступило сообщение о том, что от дома на улице Куйбышева в Щучье угнали автомобиль ВАЗ-2121. Потерпевший признался: он хотел прогреть автомобиль и оставил его незапертым. Отлучившись на несколько минут, на месте он машину не обнаружил.

Спустя несколько часов «Нива» была найдена. На снегу, выпавшем в тот день, оставались следы от обуви, которые привели сотрудников полиции к дому 57-летнего ранее судимого неработающего местного жителя. По подозрению в угоне мужчина был доставлен в межмуниципальный отдел полиции. На следующий день задержанный признался, что воспользовался машиной, чтобы доехать до другого конца города.

По факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное статьей 166 частью 1 УК Российской Федерации, – лишение свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Курган, Марина Шашкова

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