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Курган

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Публикации за 04.04.17

У народных дружинников Кургана – новый командир

У народных дружинников Кургана – новый командир

В ходе аппаратного совещания в администрации Кургана, которое в конце минувшей недели провел глава города Сергей Руденко, был представлен новый начальник добровольной народной дружины областного центра. Характеристику ему дал руководитель УМВД региона Марат Юсупов.

«Владимир Васильевич (Богомазов – прим. ред.) – подполковник милиции в отставке. Стаж в органах внутренних дел составляет более двадцати лет. Затем он работал в службе безопасности курганских предприятий и организаций. В настоящее время находится на пенсии», – пояснил Юсупов.

Глава города Сергей Руденко пожелал Владимиру Богомазову успехов на новом поприще, а также выразил уверенность в том, что работа добровольных народных дружин, как и прежде, будет способствовать укреплению спокойствия и порядка в городе, отмечают в пресс-службе муниципалитета.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 04.04.17

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