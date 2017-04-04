В Зауралье убита семья из трех человек

Публикации за 04.04.17

В городе Петухово Курганской области возбуждено уголовное дело по факту убийства трех человек. Тела погибших были обнаружены накануне утром в одном из частных домов населенного пункта.

По данным СУ СКР Зауралья, на всех телах присутствуют признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи-криминалисты регионального СК России. Установлено, что жертвами преступления стали проживающие в указанном доме хозяин дома, его супруга и пожилая мать женщины.

Ведется следствие.

Курган, Марина Шашкова

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