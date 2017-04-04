Роман Ванюков лишился приставки «врио»

Публикации за 04.04.17

Роман Ванюков распоряжением губернатора Курганской области Алексея Кокорина назначен на должность замглавы региона – директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Зауралья.

С назначением на должность его накануне, 3 апреля, поздравил Алексей Кокорин. Из рук губернатора Роман Ванюков получил заветное удостоверение члена правительства региона.

Отметим, что функционально ничего не изменилось: ранее Ванюков занимал должность временно исполняющего обязанности директора департамента строительства.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 04.04.17

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