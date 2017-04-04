Жителей Зауралья «одарят» валежником

Публикации за 04.04.17

Поручение губернатора Курганской области Алексея Кокорина о предоставлении незадействованного валежника местным жителям может быть выполнено в этом году. Об этом накануне заявил в ходе пресс-конференции директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуард Гусев.

По его словам, в настоящее время со всеми лесопользователями подписаны соглашения о безвозмездном предоставлении валежника местным жителям.

«После схода снежного покрова и окончания пожароопасного сезона главы муниципальных образований и сельсоветов должны будут собрать заявки, передать их арендатору и в лесничества, те в свою очередь – определять участки для сбора валежника и контролировать его вывоз. Подобный механизм планируем запустить в этом году», – пояснил Гусев.

По мнению руководителя ведомства, это будет способствовать очистке лесов от старой древесины, а также повышению мер пожарной безопасности.

В пресс-службе главы Зауралья отмечают, что в целом область готова к пожароопасному сезону: налажено взаимодействие с силовыми структурами, проведены зональные совещания в муниципальных образованиях, приняты необходимые меры по защите лесов от возгораний.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 04.04.17

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