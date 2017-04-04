В Зауралье выросла популяция лося / Кабанов еще не посчитали

Публикации за 04.04.17

В Курганской области проблема браконьерства остается актуальной. Несмотря на то, что порой ресурсов, чтобы охватить территории всех охотугодий не хватает, однако инспекторы стараются максимально выявлять факты незаконной охоты и задерживать нарушителей. О положении дел в сфере добычи животных ресурсов накануне в ходе пресс-конференции рассказал директор департамента природы Эдуард Гусев.

Говоря об учете охотничьих животных, Гусев отметил, что зимний учет проведен в полном объеме. Как показывает анализ, в Зауралье выросла популяция лося (10800 животных). Численность косули осталась на уровне последних трех лет – примерно 118 тысяч голов. По кабанам данных пока нет, они будут посчитаны после получения информации о выходе животного к подкормочным площадкам.

Отвечая на вопрос о предоставлении квот на охоту, Гусев сообщил, что меньше их не станет.

«Будем устанавливать четкие нормативы по биомероприятиям, для этого использовать опыт соседних регионов. Необходимо все детально проработать, чтобы выполнить все требования – зимний маршрутный учет, регулирование численности хищников, охранные мероприятия и антикоррупционное законодательство», – добавил он.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 04.04.17

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