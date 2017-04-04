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Курган

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Публикации за 04.04.17

Более 150 тысяч зауральцев планируют отправить к врачам

Более 150 тысяч зауральцев планируют отправить к врачам

В 2017 году бесплатными медицинскими осмотрами в Курганской области планируют охватить 154737 зауральцев. По состоянию на конец марта диспансеризацию прошли 37 тысяч 223 человека. Такие данные были приведены на заседании Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности и формирование здорового образа жизни у населения.

Как сообщила директор Департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина, в 2016 году диспансеризацию прошли 141,3 тысячи зауральцев. Было выявлено 136 тысяч случаев заболеваний, в том числе 1850 злокачественных новообразований. Среди наиболее часто выявляемых в рамках диспансеризации болезней – болезни системы кровообращения, органов пищеварения, эндокринной системы.

Согласно прозвучавшей информации, в прошлом году не все лечебные учреждения выполнили план бесплатных медосмотров, к ряду руководителей больниц были приняты меры дисциплинарного взыскания.

«Губернатором Курганской области Алексеем Кокориным поставлена задача обеспечить в 2017 году стопроцентное выполнение плана диспансеризации населения. Мы должны вместе работать над этим вопросом. Еще раз проанализируйте свои планы, проработайте возможности применения новых подходов», – отметила Лариса Кокорина, обращаясь к представителям медучреждений. Среди таких подходов, к слову, взаимодействие с муниципальными органами власти в части подвоза пациентов из удаленных сел.

Курган, Марина Шашкова

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