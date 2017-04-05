NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 05.04.17

В Кургане стартовала весенняя призывная кампания / Кто может рассчитывать на отсрочку?

В Кургане стартовала весенняя призывная кампания Кто может рассчитывать на отсрочку?

В течение ближайших трех с половиной месяцев в Кургане будет проходить весенняя призывная кампания. Первое заседание комиссии, которую возглавляет глава города Сергей Руденко, состоялось 3 апреля.

По словам заместителя председателя комиссии – начальника городского военкомата Сергея Васильева, в общей сложности в указанный период на комиссию будут вызваны 1,5 тысячи курганцев призывного возраста. Всего же в призыв подпадают 185 юных горожан. Пять из них пройдут службу в Президентском полку.

По информации пресс-службы муниципалитета, в этом году на отсрочку от службы смогут рассчитывать сразу несколько категорий курганцев. Это выпускники 11 классов, которым уже исполнилось 18 лет (до 1 октября им дают возможность поступить в вузы), студенты ссузов – вплоть до окончания обучения. Кроме того, выпускникам вузов дают право заменить срочную службу службой по контракту на срок не менее чем на 2 года.

«Все вышеперечисленные нормы законодательства будут детально разъяснены военнообязанным гражданам на призывной комиссии. При распределении комиссия учтет медицинские показатели и профессионально-психологические качества будущих солдат», – добавляет источник. Отметим, что продлится весенний призыв до 15 июля текущего года.

Курган. Другие новости 04.04.17

Более 150 тысяч зауральцев планируют отправить к врачам. / В Зауралье выросла популяция лося. Кабанов еще не посчитали. / Жителей Зауралья «одарят» валежником.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter