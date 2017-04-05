В Кургане стартовала весенняя призывная кампания / Кто может рассчитывать на отсрочку?

Публикации за 05.04.17

В течение ближайших трех с половиной месяцев в Кургане будет проходить весенняя призывная кампания. Первое заседание комиссии, которую возглавляет глава города Сергей Руденко, состоялось 3 апреля.

По словам заместителя председателя комиссии – начальника городского военкомата Сергея Васильева, в общей сложности в указанный период на комиссию будут вызваны 1,5 тысячи курганцев призывного возраста. Всего же в призыв подпадают 185 юных горожан. Пять из них пройдут службу в Президентском полку.

По информации пресс-службы муниципалитета, в этом году на отсрочку от службы смогут рассчитывать сразу несколько категорий курганцев. Это выпускники 11 классов, которым уже исполнилось 18 лет (до 1 октября им дают возможность поступить в вузы), студенты ссузов – вплоть до окончания обучения. Кроме того, выпускникам вузов дают право заменить срочную службу службой по контракту на срок не менее чем на 2 года.

«Все вышеперечисленные нормы законодательства будут детально разъяснены военнообязанным гражданам на призывной комиссии. При распределении комиссия учтет медицинские показатели и профессионально-психологические качества будущих солдат», – добавляет источник. Отметим, что продлится весенний призыв до 15 июля текущего года.

Курган. Другие новости 04.04.17

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