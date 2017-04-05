NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 05.04.17

Курганские полицейские приглашают жителей стать дружинниками

Курганские полицейские приглашают жителей стать дружинниками

В Кургане полицейские приглашают граждан вступать в ряды добровольной народной дружины. Начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Виталий Кобзев уже провел встречу со студентами Курганского государственного университета.

Молодым людям он рассказал о целях и задачах, стоящих перед членами добровольной народной дружины, порядке приема в ряды ДНД.

В частности, по словам Кобзева, в городе действует одна добровольная народная дружина, цель которой – оказание содействия органам внутренних дел в поддержании общественного порядка.

«В народную дружину на добровольной основе принимаются граждане Российской Федерации, проживающие или зарегистрированные на территории города Кургана и достигшие 18-летнего возраста, а также способные по своим деловым и моральным качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять поставленные задачи», – добавил Виталий Кобзев.

Как отмечают в пресс-службе УМВД региона, после выступления начальника ОООП несколько человек изъявили желания стать народным дружинником.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 05.04.17

В Зауралье стартует образовательный форум для молодежи. / В Кургане стартовала весенняя призывная кампания. Кто может рассчитывать на отсрочку?. / Более 150 тысяч зауральцев планируют отправить к врачам.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter