Курганские полицейские приглашают жителей стать дружинниками

Публикации за 05.04.17

В Кургане полицейские приглашают граждан вступать в ряды добровольной народной дружины. Начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Виталий Кобзев уже провел встречу со студентами Курганского государственного университета.

Молодым людям он рассказал о целях и задачах, стоящих перед членами добровольной народной дружины, порядке приема в ряды ДНД.

В частности, по словам Кобзева, в городе действует одна добровольная народная дружина, цель которой – оказание содействия органам внутренних дел в поддержании общественного порядка.

«В народную дружину на добровольной основе принимаются граждане Российской Федерации, проживающие или зарегистрированные на территории города Кургана и достигшие 18-летнего возраста, а также способные по своим деловым и моральным качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять поставленные задачи», – добавил Виталий Кобзев.

Как отмечают в пресс-службе УМВД региона, после выступления начальника ОООП несколько человек изъявили желания стать народным дружинником.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 05.04.17

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