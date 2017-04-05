В Зауралье стартует образовательный форум для молодежи

Публикации за 05.04.17

250 молодых жителей Курганской области станут участниками регионального образовательного форума «Зауралье – 2017», который пройдет с 28 апреля по 2 мая. Подготовку к мероприятию обсудили накануне участники оргкомитета, которое провел замгубернатора по социальной политике Александр Карпов.

Как было отмечено, в этом году в состав участников войдут студенты и работающая молодежь в возрасте от 16 до 30 лет. Пройдет форум на базе гостиничного комплекса села Чумляк Щучанского района, ранее принадлежавшего объекту по уничтожению химоружия, а теперь переданному Курганскому областному училищу олимпийского резерва. По информации пресс-службы главы Зауралья, предусмотрена работа площадок по четырем направлениям: «Мое общество», «Моя Родина», «Мой старт», «Мой труд». Последняя, к слову, станет самой многочисленной по составу участников. Она соберет специалистов и студентов в сферах здравоохранения, культуры, молодежной политики, а также в медиасфере.

Для молодых людей пройдут семинары, практические занятия, «круглые столы», мастер-классы, встречи с экспертами и известными людьми. В программе форума также Школа социального проектирования, которая поможет подготовить проекты для участия в грантовых конкурсах различного уровня, Международный фестиваль «Нам вместе жить в XXI веке», финал областного конкурса лидеров волонтерского движения «Доброволец Зауралья – 2017», церемония вручения региональных молодежных премий за 2016 год, мероприятия, посвященные Году экологии, Году 200-летия архимандрита Антонина (Капустина), Году ГТО.

Добавим, что подать заявку на участие в форуме «Зауралье» можно с 5 по 17 апреля. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте в АИС «Молодежь России». До 20 апреля по итогам конкурсного отбора будет сформирован состав участников площадок.

Курган, Марина Шашкова

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