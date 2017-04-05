В Кургане планируют увеличить число низкопольных автобусов на маршрутах

Публикации за 05.04.17

Власти Кургана продолжают искать возможности по обновлению подвижного состава и внедрению на муниципальных маршрутах низкопольных автобусов большой вместимо. Очередную встречу с руководителями автотранспортных предприятий провели глава города Сергей Руденко и сити-менеджер Андрей Потапов.

Как отмечают в пресс-службе муниципалитета, центральной темой встречи стало обсуждение федеральной программы субсидирования производителей техники на газомоторном топливе. В Зауралье в эту программу вошел Курганский автобусный завод. Программа дает курганским перевозчикам возможность приобрести новый автобус КАВЗ с предоставлением субсидии за счет федерального бюджета в размере 2,8 млн. рублей.

Директор предприятия Александр Алсараев также побывал на встрече с перевозчиками. Он отметил, что одним из преимуществ указанной модели являются специально оборудованные места и приспособления, которые облегчают доступ в транспорт пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, автобус соответствует экологическому стандарту Евро 5. Перевозчики в свою очередь интересовались условиями участия в программе, наличием у завода-производителя необходимых запчастей.

Как резюмировал Сергей Руденко, комфортабельные низкопольные автобусы – это не просто требование времени. Они необходимы, в первую очередь, маломобильным гражданам, которые не способны самостоятельно, без посторонней помощи, войти в обычный автобус, а потому подобный транспорт должен быть в наличии на каждом муниципальном маршруте.

Курган, Марина Шашкова

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