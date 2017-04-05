Власти Кургана приглашают предпринимателей на ярмарку

Публикации за 05.04.17

Администрация Кургана приглашает предпринимателей и организации города принять участие в выставке-ярмарке «Благоустройство. Строительство. Архитектура», которая состоится 19 апреля. Заявки принимаются до 12 апреля.

Как отмечают в пресс-службе муниципалитета, 2017 год объявлен Годом экологии, а потому основной акцент выставки будет сделан на экотехнологии, экостроительстве и экотоварах. Так, в рамках выставки-ярмарки также пройдут дискуссия об экосистеме и благоустройстве города, семинар-консультация по привлечению ресурсов для проектов благоустройства и мастер-класс по озеленению.

Главная же цель мероприятия – демонстрация потенциала курганских предприятий, занятых в указанных сферах, а также укрепление деловых связей между производителями и потребителями оборудования, товаров и услуг, используемых при благоустройстве и содержании дворовых территорий, парковых зон и зон отдыха, при проектировании и строительстве зданий и сооружений.

Добавим, что заявки принимаются в администрации Кургана. Участие в выставке является бесплатным.

Выставка-ярмарка пройдет в Областном культурно-выставочном центре. Время проведения с 10:00 до 18:00.

Курган, Марина Шашкова

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