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Курган

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Публикации за 05.04.17

В Зауралье руководство ЧОПа оштрафовали за прием на работу бывшего опера

В Зауралье руководство ЧОПа оштрафовали за прием на работу бывшего опера

В Курганской области по требованию прокурора на 20 тысяч рублей оштрафован руководитель ООО «Частная охранная организация «Север». Причина – правонарушение коррупционной направленности.

Как пояснили корреспонденту NDNews, вина предприятия заключается в том, что, вопреки требованиям закона «О противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим ранее должности государственной или муниципальной службы, не представил в десятидневный срок информацию об этом его прошлому работодателю.

А именно ООО «Частная охранная организация «Север» не сообщило в письменном виде в УФСИН России по Курганской области о заключении трудового договора с бывшим оперуполномоченным оперативного отдела ФКУ ИК-4.

В связи с выявленными нарушениями прокурор обратился в Мировой суд с заявлением о привлечении гендиректора ООО «Частная охранная организация «Север» к административной ответственности, которое рассмотрено и удовлетворено.

Курган, Марина Шашкова

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