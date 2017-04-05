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Курган

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Публикации за 05.04.17

На систему оповещения зауральцев о ЧС тратят по 2 млн рублей в год

На систему оповещения зауральцев о ЧС тратят по 2 млн рублей в год

Губернатор Курганской области принял участие в заседании коллегии по безопасности, которое состоялось накануне в режиме видеоконференции. Провел заседание полномочный представитель президента РФ в УФО Игорь Холманских.

Темами коллегии стали состояние гражданской обороны, работа органов власти по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа.

Как сообщил полпреду руководитель Курганской области, результаты комплексной проверки региональной системы оповещения в Зауралье, проведенной 28 марта, показали, что ее техническое состояние обеспечивает своевременное доведение сигналов и информирование населения о возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

«В рамках государственной программы Курганской области проводятся мероприятия по техническому обслуживанию и содержанию региональной системы оповещения в объеме 2 млн. рублей ежегодно», – отметил Кокорин.

Он добавил также, что во исполнение Указа Президента Российской Федерации на территории области до конца 2017 года будет создана комплексная система экстренного оповещения населения.

Курган, Марина Шашкова

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