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Курган

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Публикации за 05.04.17

В Зауралье готовятся к визиту Святейшего Патриарха

В Зауралье готовятся к визиту Святейшего Патриарха

Сегодня в Кургане в рамках подготовки к визиту Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась рабочая встреча Митрополита Курганского и Белозерского Иосифа и главы Кургана Сергея Руденко. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал депутат областной Думы Марат Исламов, также побывавший на встрече сторон.

«В ходе этой встречи обсуждался широкий спектр вопросов по завершению строительства и благоустройству Богоявленского собора, как одного из объектов, который, как ожидается, посетит Святейший Патриарх Кирилл во время своего визита в Зауралье. Состоялся хороший деловой разговор, который, несомненно, будет способствовать решению накопившихся проблем», – прокомментировал он.

Напомним, визит Патриарха Кирилла в Зауралье намечен на 25 августа – день рождения архимандрита Антонина. В этом году в Курганской области объявлен год его имени.

Ожидается, что патриарх Кирилл совершит богослужение, божественную литургию в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского, а также посетит Богоявленский храм.

Фото со страницы Марата Исламова.

Курган, Марина Шашкова

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