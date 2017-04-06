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Курган

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Публикации за 06.04.17

Зауральские полицейские за двое суток отыскали более 20 скрывавшихся преступников

Зауральские полицейские за двое суток отыскали более 20 скрывавшихся преступников

В Курганской области завершился первый этап оперативно-профилактической операции «Розыск». Итоги мероприятия, проходившего 15 и 16 марта, накануне озвучили в региональном УМВД.

По данным пресс-службы ведомства, цель операции – розыск лиц, обвиняемых в совершении преступлений, а также пропавших без вести. Она проводится совместными силами сотрудников полиции, УСИН и УФССП, а также органов внутренних дел СНГ.

По итогам прошедшей операции в Зауралье было задержано 23 скрывшихся преступника, двое из которых находились в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Трое из числа задержанных преступников разыскивались ФССП, один – ФСИН. Кроме того, в Курганской области установлено три преступника, разыскиваемых органами внутренних дел Свердловской области и ХМАО-Югры.

Также полицейские установили местонахождение 11 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей или специализированных учреждений.

Курган, Марина Шашкова

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