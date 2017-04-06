Зауральские полицейские за двое суток отыскали более 20 скрывавшихся преступников

Публикации за 06.04.17

В Курганской области завершился первый этап оперативно-профилактической операции «Розыск». Итоги мероприятия, проходившего 15 и 16 марта, накануне озвучили в региональном УМВД.

По данным пресс-службы ведомства, цель операции – розыск лиц, обвиняемых в совершении преступлений, а также пропавших без вести. Она проводится совместными силами сотрудников полиции, УСИН и УФССП, а также органов внутренних дел СНГ.

По итогам прошедшей операции в Зауралье было задержано 23 скрывшихся преступника, двое из которых находились в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Трое из числа задержанных преступников разыскивались ФССП, один – ФСИН. Кроме того, в Курганской области установлено три преступника, разыскиваемых органами внутренних дел Свердловской области и ХМАО-Югры.

Также полицейские установили местонахождение 11 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей или специализированных учреждений.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 05.04.17

На систему оповещения зауральцев о ЧС тратят по 2 млн рублей в год. / В Зауралье руководство ЧОПа оштрафовали за прием на работу бывшего опера. / Власти Кургана приглашают предпринимателей на ярмарку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»