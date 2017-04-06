В Зауралье подписан первый специальный инвестконтракт

Публикации за 06.04.17

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин и гендиректор ООО «Пульсатор» подписали первый в регионе специальный инвестиционный контракт. Об этом сообщают в пресс-службе регионального кабмина.

По информации источника, указанное предприятие в рамках реализации инвестиционного проекта «Курганский литейный центр арматуростроения кластера – Курганский территориально-отраслевой комплекс «Новые технологии арматуростроения» модернизирует производство. Мощности предприятия накануне оценил глава региона, осмотрев новое оборудование и литейный цех.

Как было отмечено в ходе визита губернатора на предприятие, уже этой осенью «Пульсатор» планирует выйти на полную мощность производства высокотехнологичных литых заготовок для трубопроводной арматуры – 8 тысяч тонн литья в год. Эта продукция востребована в области добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, а также в атомной и тепловой энергетике.

Свою поддержку в этом окажет правительство области. Условия ее прописаны в специальном инвестиционном контракте, который подписали стороны. Это – первый в регионе документ такого рода.

По его условиям инвестор за 10 лет обязуется своими силами создать либо модернизировать производство промышленной продукции на территории Курганской области. Правительство Зауралья со своей стороны утвердило налоговые меры поддержки для участников специального инвестиционного контракта: обнуление ставки налога на имущество и транспортного налога, снижение налога на прибыль до 13,5%.

Источник отмечает, что сумма вложений в модернизацию производства ООО «Пульсатор» составляет 100 млн. рублей, в том числе 50 млн. рублей – собственные средства инвестора, 50 млн. рублей – заем Фонда развития промышленности. Планируется, что здесь будет создано не менее 100 новых рабочих мест.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 06.04.17

Зауральские полицейские за двое суток отыскали более 20 скрывавшихся преступников. / На систему оповещения зауральцев о ЧС тратят по 2 млн рублей в год. / В Зауралье руководство ЧОПа оштрафовали за прием на работу бывшего опера. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»