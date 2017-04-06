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Курган

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Публикации за 06.04.17

Замглавы администрации Кургана посмотрел, как строят новый детский сад

Замглавы администрации Кургана посмотрел, как строят новый детский сад

Первый заместитель руководителя администрации города Андрей Жижин посетил строящийся детский сад-ясли на 240 мест в пятом микрорайоне Заозерного. За работами на объекте власти следят в постоянном режиме. Планерки в детском саду проводятся еженедельно, подчеркивают в пресс-службе муниципалитета.

На этот раз на совещании обсудили вопросы, связанные с выполнением муниципальных контрактов, графика запланированных работ, а также ряд технических моментов: инженерного обеспечения, подключения здания к тепло- и энергосетям, водопроводу, приобретения необходимого оборудования.

Как подчеркнул Андрей Жижин, нужно приложить максимум усилий, чтобы все работы были окончены в установленные сроки и дошкольное учреждение уже в этом году начало принимать детей. В связи с этим он поставил задачу отрабатывать все технические вопросы заранее. Он поручил специалистам Управления капстроительства в ежедневном режиме контролировать ход работ.

Источник отмечает, что само здание уже возведено, смонтированы все инженерные сети, произведено остекление, идет установка дверей, выполнена часть благоустройства территории.

Добавим, что в 2016 году в Кургане сданы в эксплуатацию два новых детских сада – № 110 по ул. Московской, 24 и № 119 в 1а микрорайоне, 5. Дополнительно путёвки в дошкольные учреждения получили 600 курганских малышей.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 06.04.17

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