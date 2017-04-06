Замглавы администрации Кургана посмотрел, как строят новый детский сад

Публикации за 06.04.17

Первый заместитель руководителя администрации города Андрей Жижин посетил строящийся детский сад-ясли на 240 мест в пятом микрорайоне Заозерного. За работами на объекте власти следят в постоянном режиме. Планерки в детском саду проводятся еженедельно, подчеркивают в пресс-службе муниципалитета.

На этот раз на совещании обсудили вопросы, связанные с выполнением муниципальных контрактов, графика запланированных работ, а также ряд технических моментов: инженерного обеспечения, подключения здания к тепло- и энергосетям, водопроводу, приобретения необходимого оборудования.

Как подчеркнул Андрей Жижин, нужно приложить максимум усилий, чтобы все работы были окончены в установленные сроки и дошкольное учреждение уже в этом году начало принимать детей. В связи с этим он поставил задачу отрабатывать все технические вопросы заранее. Он поручил специалистам Управления капстроительства в ежедневном режиме контролировать ход работ.

Источник отмечает, что само здание уже возведено, смонтированы все инженерные сети, произведено остекление, идет установка дверей, выполнена часть благоустройства территории.

Добавим, что в 2016 году в Кургане сданы в эксплуатацию два новых детских сада – № 110 по ул. Московской, 24 и № 119 в 1а микрорайоне, 5. Дополнительно путёвки в дошкольные учреждения получили 600 курганских малышей.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 06.04.17

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