Благодаря «Платону» Зауралье получило 37,3 млн рублей

Публикации за 06.04.17

Накануне, 5 апреля, губернатор Курганской области Алексей Кокорин принял участие в селекторном совещании, которое провел Министр транспорта РФ Максим Соколов. Главной темой обсуждения стало формирование и использование бюджетных ассигнований региональных дорожных фондов. Обсуждение происходило в режиме видеосвязи.

Как сообщают в пресс-службе главы Зауралья, в текущем году средства регионального дорожного фонда составят около трех млрд. рублей, в том числе субсидии из федерального бюджета – 143,8 млн. рублей. Всего планируется построить и ввести в эксплуатацию 27,4 км автомобильных дорог. Под текущий ремонт попадут 82 км дорог и три моста.

По словам Соколова, одним из источников пополнения и федерального, и регионального дорожного фондов является система «Платон». В прошлом году благодаря ее введению удалось направить в регионы 30 млрд рублей. Курганская область, по данным источника, за счет средств от системы «Платон» получила 37,3 млн рублей.

В целом, напомним, в Зауралье ассигнования дорожного фонда по итогам прошлого года составили более 2,8 млрд. рублей. Более 500 млн. рублей направлено на строительство дорог, в том числе из федерального бюджета – 415 млн. рублей. На ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения по итогам года выделили 1,3 млрд. рублей. Всего за счет средств дорожного фонда региона и федерального бюджета по итогам прошлого года было построено 45,7 км, отремонтировано 107 км автомобильных дорог и шесть мостов.

Курган, Марина Шашкова

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