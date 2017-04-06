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Курган

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Публикации за 06.04.17

Житель Зауралья задержан с 30 свертками героина

Житель Зауралья задержан с 30 свертками героина

В Каргапольском районе сотрудники полиции изъяли у местного жителя крупную партию героина. Это произошло 3 апреля в рабочем поселке Красный Октябрь. По подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержан 30-летний ранее судимый неработающий местный житель.

Как сообщают в пресс-службе УМВД региона, в ходе личного досмотра у задержанного было обнаружено 30 свертков с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, это – героин. Общая масса наркотика составила 15,68 гр.

По факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Отметим, что максимальное наказание, предусмотренное за совершение данного преступления, – от 3 до 10 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Курган, Марина Шашкова

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