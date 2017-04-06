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Курган

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Публикации за 06.04.17

Знак «Зауральское качество» ожидает ребрендинг

Знак «Зауральское качество» ожидает ребрендинг

В этом году товарному знаку «Зауральское качество» исполняется 10 лет. Необходимость его ребрендинта сегодня обсудили участники Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, который действует при правительстве региона.

Как отметил первый заместитель губернатора – директор департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин, за эти годы знак хорошо себя зарекомендовал, показал, что схема продвижения зауральской продукции работает.

«Но как и в любом процессе нужна эволюция», – отметил чиновник, говоря о скором ребрендинге знака.

Дискуссия длилась почти час, сообщают в региональном кабмине. Кроме этого, поднимались вопросы повышения покупательского спроса на продукцию, отмеченную «Зауральским качеством», об изменении условий для использования знака местными товаропроизводителями, мероприятиях по изменению бренда либо его составляющих.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 06.04.17

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