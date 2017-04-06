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Курган

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Публикации за 06.04.17

В Зауралье ищут идеи продвижения продукции на рынки

В Зауралье ищут идеи продвижения продукции на рынки

Продвижение продукции Курганской области на внутренний и внешний рынки стало темой дискуссионной площадки, которая прошла сегодня в рамках работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Зауралья. Возглавил ее директор департамента экономразвития Сергей Чебыкин. Как подчеркнул чиновник, в области есть все, чтобы усилить свои позиции на рынках других регионов.

«Есть Центр поддержки экспорта, мы активно заключаем соглашения с другими регионами и государствами. Предпринимаются все организационные меры для того, чтобы зауральская продукция продвигалась, и росли продажи местных производителей. Но нам необходимы новые идеи, чтобы ускорить движение к этой цели», – пояснил Сергей Чебыкин.

Предприниматели, присутствующие на Совете, сразу же начали поиск этих идей. Говорили о необходимости кооперации, о возможности создания единого стиля для товаров, которые продаются вне региона.

По итогам обсуждения Сергей Чебыкин заявил, что вскоре будет подготовлен проект с четкими сроками, который обобщит все предложения. После он бн будет вынесен на обсуждение.

Курган, Марина Шашкова

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