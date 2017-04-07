Курганские власти разослали 120 приглашений на субботник

Публикации за 07.04.17

Накануне глава Кургана Сергей Руденко и заместитель руководителя администрации, директор Департамента развития городского хозяйства Андрей Нелюбин провели пресс-конференцию, посвященную старту в областном центре месячника чистоты. Напомним, он проходит с 1 по 30 апреля.

Как отметил Сергей Руденко, подготовка к генеральной уборке началась задолго до её проведения. 20 марта было подписано постановление администрации города, которое определило сроки проведения месячника по санитарной очистке, закрепило ответственных лиц, расписало задачи, которые в этот период должны выполнить городские службы и организации.

В рамках подготовки к общегородскому субботнику были проведены совещания с руководителями ТСЖ, ЖСК, ТОСов, советов многоквартирных домов, управляющих компаний, председателями садоводческих и гаражно-строительных кооперативов. На курганские предприятия и в организации с приглашениями принять участие в весенней уборке были направлены более 120 писем, добавил Нелюбин.

Напомним, общегородские субботники состоятся 20, 21 и 22 апреля. В эти дни небытовой мусор Шуховский полигон ТБО будет принимать бесплатно. Для этого граждане и организации должны в обязательном порядке оставить соответствующую заявку в Административно-технической инспекции (тел. 45-99-78).

Курган, Марина Шашкова

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