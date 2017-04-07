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Курган

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Публикации за 07.04.17

В акции «Бессмертный полк» в Кургане примут участие порядка 15 тысяч человек

В акции «Бессмертный полк» в Кургане примут участие порядка 15 тысяч человек

В этом году в ряды «Бессмертного полка» планируют вступить порядка 15 тысяч жителей Кургана. Об этом было сказано накануне в ходе совещания у главы города Сергея Руденко. Как было отмечено, подготовка к 72-летию победы в областном центре идет полным ходом. Масштабные мероприятия стартуют в 10-00 8 мая – с возложения цветов и венков к Вечному огню. Вечером запланирована акция «Свеча памяти».

Главные праздничные мероприятия начнутся с митинга-парада «Великая страна! Великая победа!» 9 мая. Ожидается, что по центральной площади Кургана пройдет курсанты пограничного института ФСБ России, сотрудники правоохранительных органов и силовых ведомств, кадеты. Решается вопрос участия в параде военной техники.

Пройдет по улицам города и «Бессмертный полк». В настоящее время решается вопрос времени выхода колонны, маршрута следования, медицинского сопровождения.

В полдень на центральной эстраде начнется праздничный концерт. В 19:00 Курган присоединится к общероссийской минуте молчания. Кульминацией торжеств по традиции станет салют – 22:00, сообщают в пресс-службе муниципалитета.

Курган, Марина Шашкова

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