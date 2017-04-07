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Курган

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Публикации за 07.04.17

Зауральскую школу оштрафовали за травму ученицы, полученную на уроке

Зауральскую школу оштрафовали за травму ученицы, полученную на уроке

В Щучанском районе суд удовлетворил требования прокурора о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда, который получил ребенок в результате травмирования во время урока физкультуры. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным источника, в прокуратуру обратилась жительница города Щучье, которая пожаловалась, что ее ребенок получил травму во время урока.

Проведя необходимую проверку, сотрудники ведомства установили, что в декабре прошлого года несовершеннолетняя девочка получила травму на уроке физкультуры. При этом должного контроля за безопасностью занятий со стороны учителя не было. При этом необходимая медпомощь школьнике не была оказана своевременно, а родители о факте получения травмы не уведомлены.

Прокурор района, защищая интересы ребенка, обратился в суд с требованием взыскать со школы компенсацию причиненного школьнице морального вреда.

Суд требования удовлетворил. Теперь школа обязана выплатить в пользу ребенка 15 тысяч рублей.

Курган, Марина Шашкова

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