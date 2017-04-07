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Курган

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Публикации за 07.04.17

В Кургане появится десять знаков турнавигации

В Кургане появится десять знаков турнавигации

В прошлом году в Кургане в рамках программы «Любимый город» было установлено 14 знаков-указателей для туристов. Каждый из них стал своеобразным арт-объектом, отмечает зампредседателя рабочей группы по координации программы Людмила Дорофеева. В этом году работа по установке знаков туристической навигации будет продолжена.

Как было отмечено в ходе прошедшего совещания в администрации города, Туристско-информационный центр предварительно сформировал заявку на установку в столице Зауралья ещё десяти подобных знаков. В нее, в частности, включены указатели Парка первых поселенцев, Центра Илизарова, зоны отдыха «Голубые озёра» и другие. В ближайшее время заявка будет направлена для рассмотрения в областное правительство.

Еще одной темой совещания стал вопрос о проведении ремонта Дома барона Розена, сообщают в пресс-службе муниципалитета. Как рассказала директор Детской школы искусств №1 Галина Краско, в настоящее время готовится конкурсная документация на проведение наружных работ по фасаду объекта культурного наследия и инженерных сетей внутри помещения. Одновременно изучаются коммерческие предложения по благоустройству прилегающей территории. Сити-менеджер Андрей Потапов распорядился учесть при составлении конкурсной документации на ремонт фасада Дома барона Розена сезонность проведения работ.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 07.04.17

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