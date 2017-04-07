Жестоко избитый зауралец не выдал грабителям пин-код своей карты

Публикации за 07.04.17

В Частоозерском районе прокуратурой направлено в суд уголовное дело о попытке грабежа. Подозреваемые – двое ранее судимых местных жителя.

Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, в ходе расследования установлено, что обвиняемые решили украсть деньги с банковской карты местного жителя. Сначала они избили свою жертву, а после вынудили назвать пароль от похищенной карточки. Добившись желаемого, мужчины отправились в магазин, где, используя карту, попытались купить выпивку. Однако оказалось, что избитый потерпевший обманул своих обидчиков и не выдал пин-код. Из-за этого преступление не было доведено до конца.

Добавим, что обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 07.04.17

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