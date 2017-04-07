29-летний зауралец подозревается в избиении полицейского

Публикации за 07.04.17

В Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя села Мокроусово. По версии следствия, молодой мужчина публично оскорбил и избил полицейского, находящегося при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщают в пресс-службе СУ СКР региона, по данным следствия, днем 1 марта житель села, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил административное правонарушение. Не желая подчиняться законным требованиям прибывшего на место сотрудника полиции, он сначала публично оскорбил его, а потом несколько раз ударил того ногами и руками по телу и голове.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 07.04.17

Жестоко избитый зауралец не выдал грабителям пин-код своей карты. / Житель Зауралья обвиняется в убийстве своего товарища. / В Кургане появится десять знаков турнавигации. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»