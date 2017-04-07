Житель Зауралья обвиняется в убийстве своего товарища

Публикации за 07.04.17

В Зауралье жителю рабочего поселка Мишкино предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства. Жертвой преступления стал его товарищ, с которым незадолго до трагедии обвиняемый сидел за одним столом.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе СУ СКР региона, по данным следствия, 26 марта 2017 года 56-летний обвиняемый вместе со своим 34-летним товарищем распивали спиртное в квартире их общего знакомого, расположенной в одном из домов на улице Путейская. В ходе ссоры, возникшей во время совместного употребления алкоголя, обвиняемый нанес мужчине несколько ударов имеющимся при себе ножом в область груди и туловища, от которых тот скончался на месте.

В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении убийства, по делу проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Курган, Марина Шашкова

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