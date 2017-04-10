Замминистра сельского хозяйства РФ проведет два дня в Зауралье

Публикации за 10.04.17

Сегодня и завтра первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов проведет в Курганской области. Ожидается, что он проведет серию важных совещаний и посетит два крупных предприятия области. Рабочая встреча с главой региона уже состоялась.

В частности, говоря об итогах прошлого года, губернатор Зауралья Алексей Кокорин рассказал, что в 2016 году регион стал первым в УФО по объему производства зерна на душу населения, было собрано 1,8 млн тонн в весе после доработки.

В полтора раза выросло производство масличных культур, более чем в полтора – объем приобретения современной техники. Было введено в использование более 700 гектаров мелиорированных земель, улучшилась ситуация и с удобрениями. Теперь задача – не только наращивать посевные площади, но и улучшать качество зерна.

В свою очередь Джамбулат Хатуов отметил, что все нюансы весенней кампании будут обсуждаться на протяжении его визита в Зауралье. И, цитирует его слова пресс-служба губернатора, «Есть уверенность, что наша двухдневная работа станет хорошим толчком для поддержания ваших региональных инициатив и выполнения всех задач».

Курган, Марианна Шведова

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