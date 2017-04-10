В Зауралье пройдет крупное сельскохозяйственное совещание / Приедут специалисты со всего УФО

Публикации за 10.04.17

Завтра, 11 апреля, в Курганской области соберутся представители аграрного сектора и чиновники со всего Уральского федерального округа. Они примут участие в расширенном совещании, которое проведет первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хаутов.

Об этом сообщил сам высокопоставленный гость в ходе сегодняшнего выездного совещания Минсельхоза по развитию АПК Зауралья. В нем приняли участие глава региона Алексей Кокорин, представители федеральных, областных органов государственной власти и органов местного самоуправления, аграрной науки и образования, руководители и специалисты отрасли.

Джамбулат Хатуов отметил, что Министерство сельского хозяйство прибыло большой делегацией, чтобы вместе с региональными властями выработать стратегию дальнейшего развития на текущий год и ближайшую пятилетку с использованием мер господдержки.

В частности, сообщил Хаутов, на последней Коллегии Минсельхоза было отмечено, что в ближайшие годы Россия сможет полностью обеспечить себя сельхозпродукцией. Главная задача сегодня – подготовиться к жесткой конкурентной борьбе на международных рынках. Чтобы реализовать все задуманное, потребуется создать механизм господдержки, который позволит всем регионам России вести рентабельное сельхозпроизводство.

Речь идет, в частности, о развитии льготного кредитования аграриев, повышении доступности отечественной сельхозтехники. В числе также задач и развитие мелиорации, проведение посевной кампании, в том числе повышение кондиционности семян, использование минеральных удобрений.

По информации пресс-службы губернатора Зауралья Хатуов также подчеркнул, что в Зауралье есть достаточные резервы для дальнейшего развития АПК: «Не случайно завтра в Курганской области пройдет совещание всего Уральского федерального округа. Мы считаем, что вы не только географический центр, но и тот регион, в котором в ближайшие годы должны свершиться наивысшие аграрные достижения».

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 10.04.17

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