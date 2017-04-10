В Зауралье 88-летнюю пенсионерку ограбила «коммунальный работник»

Публикации за 10.04.17

Днем 4 апреля в отделе полиции города Шумиха раздался звонок. Пожилая женщина рассказала, что к ней в дом обманом проникла неизвестная, которая отобрала у нее деньги и золотое кольцо, после чего скрылась.

Прибывшие на место полицейские установили, что около 14 часов местного времени молодая женщина, представившись работником коммунальной службы, вошла в дом к потерпевшей 88-летней пенсионерки. Здесь она, применив силу, ограбила свою жертву и сбежала.

На поиски неизвестной преступницы были ориентированы все наружные наряды полиции, сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области. 6 апреля подозреваемая в совершении этого преступления была задержана.

Ей оказалась 30-летняя неработающая местная жительница, которая ранее уже была судима за преступления имущественного характера. Женщина заключена под стражу.

Отметим, что за совершение разбоя ей грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 10.04.17

В Зауралье пройдет крупное сельскохозяйственное совещание. Приедут специалисты со всего УФО. / Замминистра сельского хозяйства РФ проведет два дня в Зауралье. / 29-летний зауралец подозревается в избиении полицейского. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»