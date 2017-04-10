В Зауралье в крупной аварии пострадали пять человек

Публикации за 10.04.17

Накануне, 9 апреля, около 17.10 по местному времени на 229 километре дороги «Иртыш» (Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск) произошла авария с участием трех автомобилей. Есть пострадавшие.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, установлено, что 51-летний водитель автомобиля ВАЗ-2113, двигаясь со стороны Кургана в сторону Челябинска, не справился с управлением, допустил выезд на «встречку», где произошло столкновение с автомобилями ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107.

В результате ДТП водитель «тринадцатой», а также 44-летний водитель «семерки», 19-летний пассажир ВАЗ-2113, и пассажиры автомобиля ВАЗ-2107 – 19-летний молодой человек и 43-летняя женщина – получили телесные повреждения и были госпитализированы. Водитель и пассажиры автомобиля «шестерки», в которой, в том числе, был семилетний ребенок, не пострадали. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Добавим, что всего за выходные в Зауралье зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий. С 7 по 9 апреля сотрудниками Госавтоинспекции Курганской области пресечено 1958 нарушений Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержано 30 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 665 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 10.04.17

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