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Курган

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Публикации за 10.04.17

Уровень воды в зауральских реках растет

Уровень воды в зауральских реках растет

За прошедшие выходные уровень реки во всех крупных зауральских реках вырос. Об этом говорит официальная статистика, опубликованная в разделе «Паводок 2017» на сайте правительства региона.

Так, в минувшую пятницу в районе Далматово уровень воды в Исети составлял -10 см, сегодня – плюс 28 см, в Катайске река подросла со 135 см до 145 см, под Шадринском – с минус 35 см до минус 9 см, в районе Мехонского – до 213 см против пятничных 193 см.

Растет уровень в Миассе. В районе Каргополья 7 апреля уровень воды составляла 136 см, сегодня – 168 см.

Тобол в районе Усть-Уйского в пятницу достиг отметки 183 см, сегодня – 208 см. Под Звериноголовским 10 апреля вода находится на отметке 256 см (7 апреля – 250 см). Под Курганом сегодня – 49 см (в пятницу было 57 см). При этом за сутки, по данным источника, возле Кургана произошел рост на 1 см (после субботнего и воскресного спада).

Напомним, пик паводка в Кургане ожидается в середине мая. Первые неудобства жители почувствуют в конце апреля – начале мая.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 10.04.17

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