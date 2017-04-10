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Курган

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Публикации за 10.04.17

В Кургане обсудят необходимость создания лесопаркового пояса / С инициативой выступили общественники

В Кургане обсудят необходимость создания лесопаркового пояса С инициативой выступили общественники

Завтра, 11 апреля, в Кургане состоятся публичные слушания, темой которых станет вопрос создания на территории города лесопаркового пояса. С соответствующей инициативой выступают члены общественной палаты областного центра.

Как отмечают в пресс-службе муниципалитета, возможность создания в городе «зеленого пояса» заинтересовала главу Кургана Сергея Руденко, который уже поддержал инициативу.

Ожидается, что в публичном обсуждении вопроса примут участие представители регионального отделения ОНФ, Общественных палат области, города и Кетовского района, ветеранских, молодежных, профсоюзных организаций, представители органов власти и просто неравнодушные жители.

Общественные слушания начнутся в 14.00. Место проведения – большой зал Федерации профсоюзов области.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 10.04.17

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